高雄市議員黃捷的罷免投票將在2月6日舉行，近日有多位無黨籍、民進黨籍的市議員、立委出面為黃捷站台，相挺黃捷度過罷免這一關；但同樣面對罷免的桃園市議員王浩宇，他的罷免案將在本月16日舉行投票，身為民進黨籍的他，至今竟仍未有民進黨人士出面公開相挺；對此資深媒體人謝寒冰指出，王浩宇實在是太「豬隊友」了。

謝寒冰今(5)日在政論節目中指出，同樣是進入罷免第三階段的議員，民進黨對待無黨籍的黃捷竟比同黨的王浩宇還要「有情有義」，這是因為王浩宇一直以來的表現實在是太「豬隊友」了，從綠黨跑到民進黨後，不斷的口不擇言，更在萊豬事件中亂開戰場，莫名攻擊家樂福販售「萊劑牛肉」，鬧到必須讓民進黨來幫他擦屁股，這次的罷免恐怕對民進黨而言也是個機會，這個豬隊友實在是「可割可棄」，留著反而不停扣分，現在罷掉反而可以一勞永逸。

至於黃捷，謝寒冰指出，黃捷在許多政策上都與民進黨相當同步，而且黃捷在形象上也沒有像王浩宇這麼差，對民進黨而言，「棄王保黃」是一個不錯的策略，可以一口氣把王浩宇這個燙手山芋丟掉，又可以獲得黃捷這樣一個不錯的盟友，謝寒冰表示他也是相當認同這樣子的戰略。

(中時新聞網)