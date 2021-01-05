元旦當天，南投縣草屯鎮發生一起可怕命案，一名43歲李姓大陸籍女子，遭57歲的梁姓男子當街持刀砍殺，梁男原本要將李女押上車，但李女不從，結果梁男直接掏出刀子狂刺6刀，且梁男還抱著全身是血的李女沿路走了一段，最後才放下李女逃離現場，李女送醫後因失血過多身亡。

李姓大陸籍女子慘遭殺害(圖/翻攝畫面)

據悉，遭殺害的李女從大陸二嫁來台灣，但不願意入籍，與前夫育有一對兒女，1年多前離婚後，雖然戶籍在北市萬華區，不過李女搬到雲林與男友同居，幾個月前兩人分手，因此李女單獨到南投草屯找朋友，想不到被追求者梁男殺害。

根據《CTWANT》報導，李女親戚劉小姐透露，梁男平時在長照機構負責開車，也在菜市場賣雞，綽號叫「殺雞梁」，前年透過共同朋友認識李女，但當時兩人沒有進一步交往。直到最近梁男再度遇到李女，便展開追求，劉小姐回憶，李女曾說梁男對她很好，但沒有拿對方的錢、亦沒同居，猜測命案發生原因，可能是李女元旦假期想帶女兒出去玩，同時答應另一名男子，以及其女兒，梁男醋性大發，導致悲劇發生。

元旦案發當天，下午大約1時30分，梁男與陳姓友人在卡拉OK店埋伏，見李女出現，隨即下車張開手擁抱李女，被拒絕後試圖將李女強押上車，李女坐地上反抗，這時梁男拿出水果刀，往李女身上連刺，陳男見狀下車阻止，李女找到機會脫逃，但梁男持刀追殺，受傷的李女很快被梁男追到，接著朝左頸椎、左胸、左臂猛刺，最後李女身中6刀，其中傷到左頸動脈、腹部，最後因失血過多搶救不治。

(中時新聞網)