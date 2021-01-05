羅智強4日爆料民進黨政府對大陸出口創新高，比馬政府更賣台；對此民進黨發言人顏若芳稱這是刻意誤導，神回該資料「證明對岸需要台灣」。對此，雲林菜農林佳新直言，我們終於征服地球了，一句「大陸需要我們」體現黨的臉皮無敵。
林佳新今(5日)在臉書上表示，大陸需要我們，不是我們需要大陸，以前我都被網軍批評製圖說跪著賣農產，渴望大陸訂單。他指出，整體來說國內供應體系沒有更完善或者大計劃生產的目標，「但是我們竟然實現讓大陸需要我們才能生存的境界了」。
林佳新感嘆，賤價專賣公糧於大陸都變成擴展外銷了，「我們終於征服地球了」，他也忍不住直言，「兩岸和平共存」真蠢，一句「大陸需要我們」體現黨的臉皮無敵。
網友們也留言回應表示，「這能說是無言嗎？如果真那麼好，為何對大陸會出超近1000億。若換成美國不祭特別301條款才有鬼」、「除了雙標還睜眼說瞎話」、「這種話會信的我看智商真的堪憂」、「原來需要是可以這麼被解釋的」。
(中時新聞網)
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