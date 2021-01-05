全球最大政治風險顧問公司「歐亞集團」（Eurasia Group）4日發布《2021年全球10大風險》報告，認為美國第46任總統拜登就職後，難以化解國內的兩極分化趨勢，將是今年全球面臨的最大風險；各國對抗新冠疫情，成為長期抗戰，以及美中角力的戰場日益擴大，也被列為關鍵挑戰。

高居全球風險排行榜第一位的，就是拜登於本月20日宣誓就職後，立刻就要面臨「分裂的美國」；近半美國人相信川普沒有輸，是拜登「竊取了大選」。在過去數十年中，每逢危機時刻，世界都會指望美國找出方向，如今這個超級強權自己也面臨重大挑戰，嚴重分裂將對拜登的內政及外交産生顯著影響。世界各國將質疑美國是否有能力「重整疫情後的國際秩序」，在拜登任內與美國達成協議的國家，也會擔心4年後川普重返白宮，讓一切回到原點。

針對排在第2位的新冠大流行，報告分析，已開發與新興國國家在疫情後出現兩極化的「K型復甦」，即貧富差距日益懸殊，影響全球經濟成長。這種現象會引發「對政府的憤怒和政局動盪」；疫苗普及化以及振興計畫，也將拉高各國債務水準，造成失業率增長等長期問題。

在排名第4的美中角力問題上，報告預測兩國對抗領域將進一步擴大，「美國會努力招募盟友，接下來美中之間的長期緊張關係還要加入『疫苗外交』和『氣候技術競爭』等因素，雙方關係也會變得更加複雜」。同時，美中在「貿易、科技、新疆、香港、台灣、南海問題上的分歧也將持續存在，這將提高危機期間雙方誤判的可能性」。雙方領導陣營還將在應對氣候變遷的政策上發動全面競爭，這是全球面臨的第3大風險。

此外，今年的主要風險還包括全球將更注重資訊管控、網路世界可能爆發衝突、土耳其的經濟狀況、低油價導致中東國家面臨嚴峻情勢、德國總理梅克爾卸任後，歐洲將發生改變，以及拉丁美洲在疫情後面臨政治與社會困境。

(中時 )