在最近剛結束的沙欣-9號空軍演習(Shaheen-9)，這是一場中國大陸與巴基斯坦的空軍聯合演習，大陸為協助巴基斯坦更有效的對抗印度，在與巴基斯坦的模擬戰鬥中，分別以殲-10C戰機和殲-11B戰機，分別擔任印度的飆風(Rafale)和Su-30戰機。

防衛世界(Defense World)報導，CCTV上星期六報導說，兩國聯合演習於12月7日在巴基斯坦舉行，持續了大約20天，大陸所派出的軍機包括殲-10C、殲-11B，空警-500預警機和運-8電子作飛機。而巴基斯坦則是包括JF-17和較老舊的幻象3式(Mirage III)。

在這次演習中，大陸還擔任起「假想敵」的角色，扮演印度空軍來與巴基斯坦的守軍進行對抗賽，其中殲-10C扮演印度剛剛到手的法製飆風，而殲-11B則扮演Su-30MKI。

環球時報軍事評論家表示，這場假想敵對抗賽可以說是恰如其份，殲10C在尺寸、空氣動力學特性，航電裝備和武器系統，剛好都可以與法國的飆風戰機相比；而殲-11B與印度的Su-30MKI都系出同源，外表非常相似不說，而且都屬Su-27的第2代改良型，都有較好的航空電子系統。

Pak China.Fighter Shaheen 9 Exercises

Pakistan and China Deploy the Best Fighter Jets in the Shaheen 9 Exercise

CCTV說，在沙欣-9號演習期間，雙方空軍集中力量進行大規模對抗，包括大規模空戰以及在大規模近距離空中支援。雙方總共進行了200多架次的飛行，以提高彼此學習的戰鬥能力。

雖然大陸在演習擔任了陪練，但是軍事評論者說，中國大陸的飛行員也可以在與巴基斯坦飛行員的對抗演習中，累積經驗學到東西。

CCTV還報導，除空戰演習外，雙方也派出了各自的特戰部隊，大陸海軍航空兵也派出了戰機參加演習。

巴基斯坦與中國大陸的關係一直都很好，雙方的軍事合作幾乎沒有中斷過，不過美國在歷史上一直在試圖拉攏巴基斯坦。比如在2004年布希政府其間，美國為了反恐作戰的地緣便利，巴基斯坦被指定成為「主要的非北約盟友」，也在這段時間提供許多重要軍品給巴基斯坦，比如F-16C/D戰機。

但是，前幾天美國眾議院通過的一項法案，終止了巴基斯坦的「非北約組織主要盟友」身分，因此巴基斯坦可能將有一段時間不容易再得到美國國防裝備，這也許是巴基斯坦與中國大陸的軍事合作更緊密的原因。

(中時新聞網)