2021年已經到來，究竟在今年哪些星座可以谷底翻身，迎接好運氣呢？搜狐號《小女巫鬧鬧》最近發文，指出有5個星座的人在今年將會迎來轉運的機會，其中像是白羊座有轉換跑道的可能性、天秤座則會有財神爺降臨，一甩2020年的壞運氣！

第五名：摩羯座

摩羯座在2020年就已經有要轉運的跡象，但奈何中途土星又捲土重來，再度把摩羯座打回原點。到了2021年，土星不再折磨你們，終於要開啟真正的轉運了！不過在今年，摩羯座的運氣其實很普通，但你們卻能僅憑著實力為自己轉運，在過去困難的幾年裡所學習的技能，都可以在今年派上用場、給予幫助。

第四名：白羊座

白羊座在2020年事業壓力極大，熬夜加班樣樣來，尤其到了下半年，更是讓你們焦頭爛額。到了2021年，你們的轉運就體現在事業上，不僅煩心事少了，還有多餘的時間可以開闢新的領域；而這個轉運也有另一層涵義，意味著你們可能轉換工作跑道，或改變生活環境等等。

第三名：雙魚座

在2020年很多雙魚都感到非常迷茫，生理和心理壓力都很大，但同時也是調整與成長的一年。到了2021年，你們已經調整的差不多了，可以以全新的姿態「登場」，尤其是前幾年失業、失戀的雙魚座，在今年會過著相當堅定和踏實；此外，今年只是雙魚轉運的開端，可以多利用這一年繼續充電、充實自己。

第二名：天秤座

很多天秤座可能都認為自己是2020年壓力最大的星座之一了，不過到了2021年你們終於看到了新的轉機！天秤座會從事業家庭兩頭燒的壓力，轉變為事業感情兩得意的狀態，同時財神爺也悄悄找上門，今年的天秤座簡直就是谷底大翻身。

第一名：水瓶座

雖然在2021年土星進入水瓶座，你們的壓力會變得非常的大，但同時你們在今年的機會也比別人多，而且規格和高度都有所不同；儘管每天都累到不行，但其實也是為了嘗試新的挑戰，疲憊卻也精采有趣，或許水瓶座還得感謝土星為你們帶來的壓力呢！

(中時新聞網)