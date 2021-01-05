瞄準疫後商機，德淵(4720)啟動擴產佈局計畫。德淵表示，除大陸江蘇大豐廠新增熱熔膠產線，以滿足大陸下半年旺季需求；另配合政府境外資金匯回專法，將投入更新桃園廠熱熔膠的產線，預計新產線的產能、效率、品質均大幅提升，生產成本可望有機會進一步的降低。

此外，德淵轉投資過濾材料在N99、N100等級的高階防疫醫療口罩濾材訂單活絡，到農曆年前生產線仍是滿載狀態。日前與歐洲客戶協同開發的新功能性過濾材料，在家用空氣清淨機中，具備過濾病毒與抗菌能力，並完成驗證。

德淵2020年下半年因大陸地區需求強勁及防疫產業用熱熔膠成長下，營收逐步復甦、增溫；前三季EPS0.48元，年增17％，前11月營收衰退幅度縮小到4％。第4季雖有主要原料EVA大漲、台幣升值及因市場防疫口罩急單之熔噴過濾材料需求回穩下等不利因素，但在大陸熱熔膠及特化產品因疫情控制良好，各供應鏈需求動能增加及產能整併的效益下，營運持穩看待。

德淵指出，2020年第三季汽車產業需求轉強，特化產品銷售改善、提振。而2019年下半年起雖開始受中美貿易影響，部分客戶分別從大陸往台灣、東南亞及印度發展，德淵也在原有越南、印度佈局上，更順勢承接大陸外移客戶。

瞄準Healthcare健康商機，德淵熱熔膠產品應用在健康產業的過濾器、醫療面板、防護衣、衛生用品、醫衛用品、醫療床墊、醫療包材，除原本民生用品、書本裝訂與乳品包裝產業等的應用外，其中防護衣需求量持續增加。

此外，德淵轉投資上海創治公司耕耘高階過濾材料，供應歐系、英系及日系等多家空氣清淨機及吸塵器等產品。

(工商 )