陳勢安去年年底加盟新東家索尼音樂，發行新單曲〈心之所往〉，日前拍攝新歌談話影音，他揭開過往情緒暗黑史，相較現在散發出的暖心笑容有極大的反差，他坦言在2010年推出歌曲〈天后〉衝上高峰後，卻也讓他歷經低潮後，更飽受憂鬱症所苦，他曾接受治療服用藥物，但因不愛吃藥後的感覺，他最後透過拿起萊卡相機用散步的方式紓發情緒，靠著用攝影和運動走出低谷。

陳勢安在〈心之所往〉裡唱出人都有脆弱的一面，但最後選擇了勇敢，「因為有黑暗，才感受得到光」，他時隔2年推出新歌，表示用了2年去尋找自己想要去的地方，「重新放進我的音樂裡面，其實是非常心急，因為我希望大家趕快聽到我所有的新作品，這代表過去2年，我的一些心情跟我的成長。」

他自認是很隨興的人，曾經在一次演出後，因台北街頭下著大雨，當下很想念溫暖的陽光，立刻訂好飯店、機票，直接搭乘保母車到潛水店拿他的潛水裝備，隨即回家簡單地整理行李，出發前往峇里島，「就是這樣很直接的面對自己，喜歡這種活在當下的感覺。」

(中時 )