國民黨推動反萊豬公投，明天下午中常會邀消基會董事長黃怡騰專題演講「消保團體的觀點談萊豬」。黃怡騰說，消基會發動拒吃「萊克多巴胺」連署活動人數，至上月31日達24萬5千人左右，顯現消費者對萊豬的不安與憤怒。全國 22縣市有17縣市對萊豬訂定「食安自治條例」，行政院或中央主管機關應支持而非玩法弄權，引發可能的釋憲危機，造成政局震盪、民生不安。

黃怡騰說，消基會經過4個月、5次與行政院、衛福部和農委會就萊豬進口的議題溝通，上月16日也赴立院黨團與各黨團深入討論萊豬進口議題，除了民進黨團明確表達「心意已決」，不用再溝通，其他黨團都明確支持消基會意見、參與連署，成為立法院難得的「共識」，所有在野黨團都看出民意所向，唯獨執政黨團自以為背十字架，實則是出賣人民健康的政治交換。

他說，蘇貞昌在陳水扁時期擔任閣揆，任內訂定禁止製造、販賣及進口瘦肉精及該種肉品，結果現在的蘇貞昌院長又開放萊豬及萊牛，其說法做法有如迴力鏢打到自己。

黃怡騰說，消基會未來將加強到市面，為消費者進行各種萊豬標示調查和抽樣檢驗工作，以及督促源頭養豬業者飼養方式，以更積極態度保障消費者食安，相關標示調查、檢驗結果也將透過email通知24萬多位連署人。

(中時 )