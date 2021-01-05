萊豬自元旦起開放進口，但其食安標準及標示問題引起民眾憂慮。前中研院長李遠哲今日出席座談會前受訪表示，若是在安全標準內，萊劑對健康影響不大，更指出，硝酸鈉也是毒，但為了保鮮所以放一點點，大家也還是吃。對此說法，網友憤怒「練肖話他第一名，請你家的子孫多吃一點」。

網友留言。（圖/翻攝自臉書）

李遠哲今天受訪表示，目前政府所做的萊豬管制措施，做到這樣相當不錯。而日本核災地區食品，若檢驗出無核廢料汙染，也是沒問題。李遠哲指出，不一定所有的萊豬都不好，只要在安全標準內，都可以吃。他以食用糖為例指出，有人認為糖也是毒，不能吃太多，硝酸鈉也是毒，但為了保鮮，所以放了一點點，大家也還是吃。李遠哲還稱，他對於台灣空氣這麼差，得到肺腺癌的人這麼多，大家好似不關心空汙、肺腺癌，每天都在談萊豬，讓他很不可思議。

對於李遠哲此番說法，引來不少網友留言回應，「禍害遺千年！」、「練肖話他第一名，請你家的子孫多吃一點」、「博士了會説這種話，白讀」、「你當初也說教改對大家好，結果？」。

也有網友提到，「是北七嗎？硝酸鹽跟亞硝酸鹽有防腐能力，可以抑制肉毒桿菌，在肉毒桿菌風險跟硝酸鹽風險可以擇優。但萊劑除了方便生產者多以外，有什麼擇優的替代嗎？」。

(中時新聞網)