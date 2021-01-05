奇美醫院中醫師黃千毓說明針灸治療。(曹婷婷攝)

壓力大，月經居然3、4個月才報到！未婚的34歲林小姐近2年邊工作邊進修，常常睡不飽，原本該每月報到的月經竟3、4個月才來1次，亂經長達2年，尋求西醫婦產科檢查才知道患有多囊性卵巢症候群，吃調經藥未見效，到奇美中醫部治療藥1、2個月，月經終於恢復正常。

奇美醫學中心中醫部主治醫師黃千毓指出，多囊性卵巢症候群是婦女常見內分泌疾病之一，盛行率約5~10％，往往因月經周期異常(如：月經稀發或是無月經症)被發現，常見症狀還有肥胖、多毛症、青春痘變多等，但也可能患有多囊性卵巢卻無外顯症狀，若不治療，也可能影響受孕。

黃千毓表示，社會壓力增加、女性心思細膩、易累積壓力，造成肝氣鬱滯，隨著病程發展逐漸演變到肝腎陰不足，另外，如果平素喜食寒涼、油炸食物與精緻甜食，可能出現中醫所說脾虛、痰溼、鬱熱等體質，都可能導致「月經不調」、「閉經」、「癥瘕」、「不孕」等症狀，治療須依照病人體質選用適合藥材處理。另，也可加上針灸氣海、關元、中極、陰陵泉、三陰交等穴位，依不同體質辨證施針。

她也提醒，多囊性卵巢症候群造成的月經不調，背後隱藏了卵巢排卵功能障礙，影響育齡期婦女的生殖能力，臨床上已有許多透過中西醫合作助孕的成功案例。此外，部分多囊性卵巢症候群病人同時存在代謝異常症候群，因此，生活方式也是輔助治療重要環節，減少攝取煎、炸、燻烤食物，並配合適當運動，有助於鞏固治療效果。

(中時 )