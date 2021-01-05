宋蘋恩打開手機都是《天之驕女》相關。（林淑娟攝）

微風集團三位藝人宋蘋恩、郭源元、孫麥傑與不同色的醒獅，一起登上自家封面，其中微風女神宋蘋恩在時尚外表下被發現超級反差萌一面！她5日受訪時，被爆最愛看的電視劇竟是八點檔《天之驕女》！她坦言，三立八點檔她每一檔、每一集都必看，一開始是因為陪阿嬤收看，後來發現看台八超療癒，心情很糟時看了就覺得好笑，每天睡前或從基隆到台北工作的通勤火車上，都是開著手機在看《天之驕女》，YouTube首頁一定是這部戲，連搜尋關鍵字也統統與該劇相關。本來就會說台語的她，許願2021年新年目標，就是挑戰演出最愛的八點檔！

另一位兼具插畫家身份的微風女郎郭源元，5日剛好推出自己的插畫聯名限量口罩700份，結果才推出兩小時就被搶購了500多份；去年拍了BL網劇《饞上你》、公視《白日夢外送王》兩部戲劇作品的她，最近又在拍瞿友寧新作，她希望今年戲劇作品有更多表現，插畫家與演員兩個身份能同時交出好成績。

備受精品品牌喜愛的孫麥傑，經常在各大時尚派對擔任DJ，也斜槓與友人創立保養品牌，他表示，2021年期待與品牌聯名推出自己的系列作品，也會籌備發EP，跟電音界、非主流界都會有合作。他透露因為很愛林宥嘉，最愛唱他的歌，如果有演出邀約，最想演出林宥嘉的MV。

27歲的宋蘋恩除了新的一年希望演出戲劇，學彩妝出身的她還表示，今年要出彩妝書，之前也擔任過彩妝師、新娘秘書，她近期跟攝影師朋友合開韓式證件照工作室，2021年開年工作室正式成立，她覺得新娘秘書或擔任彩妝師很自在，只需要全神專注、靜靜做自己的事，與當模特兒或藝人很不一樣，日前她最多一天幫12個客人化妝，「幫人化妝時都戴帽、戴口罩很低調；沒想到我愈素顏愈容易被認出來」。

她說，20歲就來微風服務台打工，最難忘的是曾經遇到變態，「打電話到服務台說想要我身上穿的絲襪，還說他人就在我後面的廁所！嚇死了，真的很噁心，等於他一直在偷看我們的腿」，被挖掘走向幕前時，因為當時公司有培養新星計畫，有各種表演訓練課程，她覺得是滿好的學習經驗，就一腳踏進來了。

三人日前與各色醒獅大玩時尚封面，為微風每館詮釋不同風格的品牌服飾，郭源元全身Fendi穿搭和身旁白色七彩「劉備獅」互動，宋蘋恩則以英倫典雅風格的品牌chloe和紅色「關公獅」亮相，象徵著2021年大家能在各項事物中獲得勝利及財富，同時也代表她新一年的夢想，為家人存夠錢繳清房貸。孫麥傑則身穿HOMME ISSEY MIYAKE和黃色「黃忠獅」拍攝，他說拍攝前，還一度擔心自己無法駕馭黃色，幸好現場一看發現還不錯。

宋蘋恩以英倫典雅風格的品牌chloe和紅色「關公獅」亮相。（微風提供）

郭源元全身Fendi穿搭和身旁白色七彩「劉備獅」互動。（微風提供）

孫麥傑則身穿HOMME ISSEY MIYAKE和黃色「黃忠獅」拍攝封面。（微風提供）

(中時 )