發10個月年終的公司就是霸氣！長榮海運稍早應證交所要求公布獲利，受惠近日運價飆漲，11月營收196.99億元，年增22.2％，稅後盈餘49.31億元，更是去年的223倍，每股獲利（EPS）為0.85元，年增86倍，獲利表現好到嚇人。

長榮海今日股價上漲0.75元，以45.5元的最高價作收。

長榮海去年11月營收創歷史次高，單月每股獲利雖不如陽明的0.92元，但獲利年增超過陽明，尤其稅後盈餘49.31億元，更是去年的223倍，獲利消息一公布後，讓不少手中握有長榮股票的股民「拳頭都硬了」，說明天早上9點等著亮燈。

陽明表現也不差，2020年11月營收152.65億元，年增29％，稅後盈餘27.05億元，年增739.48％，單月每股獲利0.92元，「光1個月就賺贏前3季」。陽明上半年每股虧損0.34元，第3季每股獲利1.05元，得以轉虧為盈，前3季每股獲利0.71元。

(中時 )