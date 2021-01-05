位於大陸貴州黔南州平塘縣有「中國天眼」之稱的500公尺口徑球面射電望遠鏡，去年1月11日正式開放運行，並將於今年4月1日正式對全球科學界開放，屆時將接受全球科學家的觀測申請。

4月1日起，各國科學家可以線上方式，向中國科學院國家天文台提交觀測申請，申請項目將交由「中國天眼」科學委員會和時間分配委員會評審、提出項目遴選建議，並於8月1日起分配觀測時間。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）於去年12月底獲獨家許可，成為第一間被允許進入「中國天眼」拍攝的美國媒體，CBS在報道介紹天眼的核心裝備「饋源艙」，負責專門負責收集望遠鏡反射面接收到的外太空信號；由於採用輕型支撐系統，饋源艙的重量僅有30噸。

「中國天眼」目前已建立包括多科學目標漂移掃描巡天、中性氫星系巡天、銀河系偏振巡天、脈衝星測時、快速射電暴觀測等項目，但觀測申請不限於這些領域。「中國天眼」運行和發展中心常務副主任、總工程師姜鵬表示，面向全球科學界開放的第一年，預計分配給國外科學家的觀測時間約佔10％。

(中時 )