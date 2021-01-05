第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓員工與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度，第115場展覽特別邀請新生代藝術家張琇珍老師，展出富有生命力的「綻放」創作展。

張琇珍老師畢業於國立臺灣師範大學研究所，指導教授為臺灣知名油畫家蘇憲法老師，在大師引導下確定自己的風格，2018年獲全國油畫展銀獎及全國百號油畫大展優選。自幼生長在南部東港漁村的張琇珍老師，對於浪的顏色、浪花的形狀及海水的層次特別有深厚情感，滋潤了創作的心靈，讓思考與想像的藝境在油彩之中更加繽紛。

本次展出作品以鮮豔顏色抒發心中的情懷，有印象中的楓紅、燦爛怒放的櫻花、含苞或盛開的荷花、幽靜的山水、馬賽港灣與故鄉漁港魚貨的豐收等創作，第一銀行文教基金會誠摯邀請各界蒞臨欣賞，隨著張琇珍老師的畫筆進入濃郁的情感世界。 展覽地點為第一銀行總行1樓大廳，位於臺北市重慶南路一段30號，展覽日期為2021年1月5日至1月26日，展覽時間為每周一至周五9：00至15：30。

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