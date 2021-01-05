彰化銀行衝刺行動支付，培養台灣Pay鐵粉使用者，2021年推出台灣Pay「多點消費多點回饋」紅利點數機制，可消費累點與折抵回饋，同時結合「柴好鑽」行動網銀酬賓方案，提升客戶黏著度。

彰銀台灣Pay「多點消費多點回饋」方案，自2021年1月1日起至6月30日止，凡民眾使用台灣Pay綁定彰銀金融卡/帳戶消費交易，每筆交易可享消費金額2％等值現金的柴寶幣即時回饋，直接折抵下一筆消費金額；如使用台灣Pay綁定彰銀信用卡，則回饋到次月刷卡金。

此外，彰化銀行為開拓新用戶與回饋忠實擁護者，同時舉辦台灣Pay「柴好鑽」行動網銀新戶抽獎與會員酬賓優惠方案。

其中，新戶使用彰銀錢包「我要付款」綁定金融卡/帳戶，首次完成「轉帳、消費扣款、繳費、繳稅」指定交易任乙筆，可獲1次彰銀柴寶幣抽獎機會，筆筆有獎，活動自2021年1月1日起至6月30日止。

另外，針對忠實客戶，彰銀則首度推出了台灣Pay行動支付消費會員制酬賓方案，將會員等級分為黃金、白金及鑽石會員，只要使用台灣Pay彰銀錢包完成消費扣款、購物等指定交易，除可享回饋消費金額2％等值現金的柴寶幣，達到會員門檻後，即可獲得升等禮、消費抽獎，最高等級的鑽石會員可再加碼0.5％等值現金的柴寶幣，活動期間自2021年1月1日起至12月31日止。

彰銀表示，台灣Pay「多點消費多點回饋」及「柴好鑽」行動網銀優惠，優惠雙享，民眾可多加利用。

未來，彰化銀行將繼續推展普惠金融，積極打造支付消費生態圈，希望可以吸引更多民眾使用「台灣Pay」，並加速推展行動支付之應用。

(工商 )