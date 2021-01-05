臺灣企銀秉持為藝文產業盡一份心力的態度，以及支持在地藝術家發展的精神，特邀書法及篆刻家簡英智，於臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間舉辦「無咎安貞」個展。現場陳列隸書、篆書、草書、甲骨文等15幅書法及15件篆刻作品，透過書法、篆刻等文字藝術媒材，以筆、墨、章法表現令人愉悅的視覺形象。

1956年出生的簡英智為臺灣臺南人，擁有國立臺灣藝術大學書畫藝術學博士學位。以從事書法與篆刻之創作、理論研究與教學為終身志業，屢獲國內外藝文單位邀展，舉辦個人書法篆刻展十六次、發表書法篆刻專業論文二十多篇、出版創作專輯數種，藝術造詣深厚，作品廣受好評。

此次個展主題「無咎安貞」出自易經，「無咎」原文為「君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎」。表達君子若終日奮發努力不懈，夜晚戒慎反省，雖處於危險，也不會發生過失與災難。「安貞」原文則為「安貞之吉，應地無疆」。意旨固守正道必然吉祥。引申祝福觀展者在疫情當下迎接新年，皆能「無咎安貞」，不遇災難、一切吉祥。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，2020全球經歷了突如其來的新冠肺炎，但臺灣在政府及人民共同努力下，防疫成果斐然，得到全世界的關注和肯定。透過簡英智老師的創作主題，展望新的年度，臺灣企銀將持續專注於扶持中小企業發展，協助青年創業與就業、支持銀髮金融和危老都更金融，致力於「一青、二老、三創」，一起在後疫情時代中，為穩固臺灣的經濟基石而努力。

此次展期因適逢農曆新年，為迎接春節、營造節慶氣氛，並提倡書法文字藝術之美，臺灣企銀亦邀簡英智老師於1月29日下午，至藝文空間現場揮毫，書寫春聯，免費提供現場客戶及員工限量索取，民眾不只能透過活動與藝術家互動，更能藉此機會讓更多人認識簡英智的作品。

「無咎安貞-簡英智書法篆刻展」即日起至2月20日止，每周一至周五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業部大廳(臺北市大同區塔城街30號)展出，例假日不開放。

(工商 )