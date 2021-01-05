今(5)日公布的臺灣永續金融大調查，針對臺灣151家簽署「盡職治理守則」的金融機構進行問卷調查。綜合回卷的51家機構看法，發現高達95％的受訪者，認同「永續金融」是金融業重要的企業社會責任議題，並認為永續金融能為公司帶來經濟效益且增加總體經濟的穩定性，但僅有33％的受訪者認為，已具備足夠的技能將ESG應用於流程中。

中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立指出，「有七成受訪金融業，自認應用ESG的技能不足。」

此外，金管會提出的「綠色金融行動方案2.0」，受訪金融業普遍認為，能對永續發展產生實質貢獻，但實際上，也僅有46％的業者表示，「對於政策措施做好準備。」

上述兩項調查出來的事實，突顯企業界對於ESG的 認同與落實之間，距離仍遙遠！

中華民國企業永續發展協會在2020臺灣永續金融論壇上，公佈首次臺灣永續金融現況調查結果，並以現況作為基礎，協同匯豐(台灣)銀行與永豐銀行共同成立臺灣永續金融推動平台。與會致詞的金管會副主委許永欽表示，金融業對 於ESG落實狀態不一，顯示此項重大議題在台灣仍處於發展期。

此項落差，部份來自企業內部缺乏適當的人才及技術能力。永豐金控董事長陳思寬表示，希望平台能建立起健康透明的對話交流機制，媒合產官需求、促使政策措施確實落地。

匯豐(台灣)商業銀行風控長曾德誼表示，匯豐台灣在永續金融擁有許多領先舉措，願意在平台上和各界分享資源，齊心協力響應政府重要施政措施，應有助於加速台灣永續金融的推動。

(工商 )