長榮(2603)因遭列入注意股票，證交所5日要求公布自結數字。長榮自結2020年11月合併營收為196.99億元，稅前純益52.42億元，稅後純益49.31億元，每股盈餘(EPS)為0.85元，超過2020年第二季單季EPS為0.66元的數字。

長榮2020年前三季EPS 為2.27元，法人估計前11月EPS約可達3.96元。隨著歐美航線運價飆漲，預估即將公布的12月營收及獲利有機會持續攀升。

5日長榮公告的11月稅後純益49.31億元為合併獲利，以股本481.29億元計算，11月歸屬母公司稅後純益約40.91億元，每股盈餘(EPS)為0.85元，並非法人推估長榮11月EPS應當有1元的財務數字。

今年1月貨櫃海運市場仍持續緊俏，因缺櫃嚴重，船東及承攬業者開出保證出貨的價格高到嚇人，遠東到歐洲航線每40呎櫃已經超過1萬美元，比去年同期每40呎櫃2,000美元成長了四倍，業者獲利頗豐，不過由於疫情導致歐洲及美國港口缺工，船舶作業時間拉長，將會影響業者的入帳時間。

每年5月1日為美國線長約的換約時間，預料長約價格將較去年成長一倍，由於美國線占長榮超過四成，再加上占營收比重在兩成以上歐洲線的運價頻創高及2021年新船下水的利多，對長榮2021年到2022年營運貢獻頗大，日前宏遠證券估長榮2021年EPS為10.50元，將可望再創高峰。

(工商 )