台灣航業公司所屬臺誠輪(Tai Honesty)本月3日下午4點15分(台灣時間1月4日上午6點15分)左右於離開巴拿馬運河開往日本Kashima港途中,值班大副發現距離行駛航線0.3海浬處(約在墨西哥與瓜地馬拉接界處外100海浬左右)有一落海人員等待救援,即刻通知船長前往駕駛台準備進行救援行動,於下午5點左右抵達落海人員處,並於5點13分順利將其救起。

該落海人員在臺誠輪船員的細心照料下,雖精神較為不佳,但身體狀況尚屬良好。經初步詢問該人員得知其於捕魚作業中遭受鯊魚攻擊,船舶因而損壞導致落海,所幸臺誠輪剛好經過將其救起,實屬不幸中之萬幸。在與墨西哥MRCC取得聯繫後,確認該落海人員為墨西哥籍國民,並要求臺誠輪駛往該國Salina Cruz港,途中將由該國海軍派遣巡邏艇接回。

1月4日上午8點06分(台灣時間1月4日下午10點06分)臺誠輪與墨西哥海軍巡邏艇會合,順利將落海人員交由墨西哥軍方人員帶回,完成本次救援行動。墨西哥軍方人員對於臺誠輪船員援救其國人致上最誠摯的感謝,落海人員則表示對於臺誠輪船員救命之情將永遠銘感在心。

Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping! 台航公司劉文慶董事長表示,台灣身為國際社會的一份子,也是國際社會的良善力量,當時於第一時間接獲船上通報時,即指示務必盡全力救助該落海人員,本次救援行動成功不僅是臺誠輪船員徹底執行相關國際救助公約的表現外,亦充分發揮人溺己溺的救助精神,實為船員們之典範,相信對於台灣航商的良好國際形象,將有更進一步的提升。

