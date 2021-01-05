誰是當今亞洲足球一哥？除了南韓孫興慜以外恐怕沒有其他答案。這位效力於英超熱刺的明星前鋒，4日再度贏得2020年「亞洲金球獎」，不但完成4連霸，286票、35％的得票率也創下這個獎項歷來最高紀錄，輾壓居次的伊朗射手阿茲穆（Sardar Azmoun）。

孫興慜在2019年12月對柏恩利的英超聯賽，上演12秒內帶球狂奔70公尺破門的世界波進球，讓他贏得2020年國際足總普斯卡斯獎（年度最佳進球獎），為歷來首位獲獎的亞洲球員。而在去年2月熱刺對阿斯頓維拉之戰，孫興慜也成為第一位在英超累積50顆進球的球員，堪稱無可取代的亞洲一哥。

事實上，從「亞洲金球獎」2013年開辦以來，8年票選孫興慜共已6度凍蒜，只在2013、2016年分別不敵本田圭佑、岡崎慎司兩位日本球星。這次他不但完成4連霸，得票率也超越他去年的31.6％，再創新猷。

「亞洲金球獎」由對岸的《體壇周報》主辦，本屆共有51位資深足球記者參與投票，其中有37人來自亞足聯的會員國，依序投出去年表現最佳的1至5名，第1名可獲6票、第2名4票、第3名3票，以此類推。除了亞洲球員，效力亞洲職足聯賽的他洲球員亦有獲選資格。

2020年亞洲金球獎得票名單。（體壇周報提供）

本屆第1名全票為306票，孫興慜拿下不可思議的286票，居次的阿茲穆僅有89票，第3名則是幫助南韓蔚山現代贏得亞冠冠軍的巴西前鋒尼加奧（Júnior Negrão），獲得86票。帶領神戶勝利船殺入亞冠4強的西班牙「小白」伊涅斯塔（Andres Iniesta）則以44票排名第4。

由亞足聯（AFC）從1994年開始頒發的「亞洲足球先生」，因為從2005年起只頒給出席AFC年度頒獎典禮的球員，形同排除效力於歐洲的頂尖好手，獎項含金量大減，使得「亞洲金球獎」得主更像是真正的「亞洲一哥」。而2020年AFC年度頒獎典禮因新冠疫情取消，也使「亞洲足球先生」從缺。

(中時 )