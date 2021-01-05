去年12月30日台灣受超強寒流影響，在各縣市造成各種農業災情，農委會農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今(5)日傍晚17時止，農業產物估計損失計2439萬元，其中以虱目魚2049萬最為慘重，佔整體損失84％。

漁產損失部分，損失金額總計2177萬元，受損漁產主要為虱目魚受損625公頃，受損金額2049萬元，其次為淡水長腳蝦、黃臘鰺、虱目魚(專養)及虱目魚苗等。

農產損失最大的則為蓮霧，損失金額為262萬元。

農委會漁業署副署長林國平表示，上波受寒流影響最大的主要是混養池，例如文蛤池內會有藻類生長影響水質，虱目魚就會被放入池中作為工作魚清除藻類；專養的虱目魚池水較深，受寒害影響的狀況就比較輕微，至於民眾可能擔心的虱目魚市價上揚，基本上不太會影響。

本次受影響地區方面，以雲林縣損失1573萬元居多，占64％；其次依序為彰化縣420萬元，占17％；屏東縣262萬元，占11％，以及嘉義縣157萬元，占6％較為嚴重。

(中時 )