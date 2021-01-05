美國國務院4日以國務卿蓬佩奧和軍控事務特使比林斯利亞（Marshall Billingslea）之名，撰文批評北京的核武發展進程不透明，同時強力要求北京加入美國與俄羅斯的限武條約磋商。北京則回應，美方不斷抹黑中國，根本是「作賊喊捉賊」，敦促美方盡快同意延長與俄國的限武條約。

這篇題為「中國核武狂熱」（China’s Nuclear Madness）的文章開宗明義指出，「新冠大流行讓世界明白，中共的謊言能帶來巨大、可怕的後果。當美國、盟友和夥伴再次呼籲針對病毒保持透明時，我們也敦促北京坦白說明他們的另1項危險行為：不斷透過不透明且充滿威脅性的方式擴大核武庫」。

文章強調，美國數十年來堅守「效用不高的軍控協議」，北京卻趁機發展軍力，對美國本土以及印太地區美軍構成威脅。由於美俄於2010年簽訂、規定雙方不得部署超過1550枚核彈頭的《新削減戰略武器條約》（New START）將於下月到期，蓬佩奧與比林斯利亞呼籲，北京和華盛頓、莫斯科共同議定1項涵蓋所有核武的新軍控協議，「[任何替代新削減戰略武器條約的新協議都必須讓中國參與」。

對此，大陸外交部發言人華春瑩5日引用蘇軾詩句回應，「不知廬山真面目，只緣身在此山中」，希望美方了解蓬佩奧的「謊言外交」對美國信譽和形象造成巨大、可怕的影響。她強調，眾所周知，美國才是擁有最龐大、最先進核武庫的國家；中方敦促美方盡快回應俄方，同意延長《新削減戰略武器條約》。

(中時 )