黃鐙輝等藝人參與《童話秀逗秀》演出。（光源劇場提供）

黃鐙輝（左）在「鯨魚聊天」畫作前，聽陳昇聊他與蕭言中的故事。（光源劇場提供）

黃鐙輝與李天柱上電台節目宣傳舞台劇。（光源劇場提供）

即將於15日起在西門紅樓演出的音樂舞台劇《童話秀逗秀》，集結李天柱、李國超、鍾欣凌、郭子乾、游安順等16位演員，一起詮釋漫畫家蕭言中的現實生活與童話世界，其中黃鐙輝飾演蕭言中的好友陳昇和伍佰，由於劇中需演唱8首陳昇的經典歌曲，讓黃鐙輝近期因排練與練唱壓力極大，尤其背歌詞背到快瘋了。好笑的是，因為他每天在家狂練歌、背歌詞，「結果我3個小孩竟然都會哼唱了，我卻還沒背起來」。

為了詮釋好陳昇，黃鐙輝說，之前他特別問陳昇的經紀人，陳昇近期有沒有任何工作需要助理，他可以去幫忙拿包包、遞茶水當助理，以便就近觀察並偷學他的神態，剛好日前有一個陳昇的唱片展覽，他就去看了展，並當面請教陳昇，陳昇也跟他分享了以前跟蕭言中的故事。展覽中每一幅畫都代表陳昇的一首歌，他跟陳昇還在「兩隻金魚」的畫作前合照，「一隻是他，一隻就是蕭言中」，後來他還在網路上看了他們年輕時發生的故事，「很羨慕他們深厚的友情」。

他表示，唱陳昇的歌最辛苦的就是背歌詞，因為就算副歌也是每段都不一樣的歌詞，很隨性一如他這個人，且因為這次演唱的大多是年代較久遠的曲目，他等於都是從零開始練，「最近幾乎無時不刻都在背歌詞，真的背到很累，但又很爽。接這工作時就沒考慮要賺多少錢，因為合作的所有演員都很厲害，樂團又是恨情歌第一代老班底，我好像真的走到陳昇大哥的時光隧道，有如做夢一般，很爽！」

黃鐙輝笑說，包括蕭言中等前輩知道他背歌詞壓力很大，紛紛安慰他：「壓力不要那麼大，因為陳昇自己每次演唱會唱的歌詞也都不一樣，很隨性！」但他堅持自己必須「唱得跟CD一樣」，「我希望讓表演原汁原味，不想因為昇哥本人是這樣，就往這方面佔便宜」。

他說，一開始他還推薦康康來演這角色，「因為康哥模仿昇哥超像，又很會唱歌，但劇團問過康哥，他應該是沒空。謝謝康哥沒空，才讓我有機會可以演昇哥。也希望昇哥可以來看，很想知道他的評價是什麼」。黃鐙輝表示，不覺得自己是來幫忙，而是來圓夢，因為還沒正式出道前他就是在玩地下樂團，「我一直覺得自己唱歌很厲害，只是從沒有被發現也沒被肯定，剛出道時想唱歌，就被經紀人打槍說不會紅，叫我直接去當諧星，並以憲哥、康哥舉例，說我如果主持紅了人家才要聽我唱歌」，這次很開心可以站上舞台一圓唱歌的夢。

《童話秀逗秀》15日起就要一連三天在西門紅樓劇場演出5場，演員陣容包括李天柱、郭子乾、李國超、鍾欣凌、王上菲、洪瑞琦、郭德君、陳傑漢、游安順、黃鐙輝、蕭景鴻、楊騰佑、趙家駒、樓心潼、劉珊珊、江俊彥、陳柏澄(毛哥)等16位知名演員，但據悉目前售票情況不佳，這讓黃鐙輝非常意外，「因為座位不多，我一開始還想說要趕快買，因為演員真的很大咖、很厲害，很怕大家搶不到票，沒想到1500個座位竟然沒賣完！大家都是全心全力情義相挺，每天認真排練，真的很希望大家一起來看這齣充滿歡笑與回憶的好劇」。購票請洽二廳院售票網：https：／／wemedia.pse.is／3buae9

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