悠遊付在電商領域再度攻下重要灘頭堡，正式上線momo購物網，並自1月4日起推出上線慶活動，最高回饋率達10％，適逢年節前的採購旺季，快到momo購物網把想買的東西放進購物車吧。

悠遊付拓展消費通路，線上線下兩路並進，線上通路更是打入以往悠遊卡難以接觸到的市場，在momo購物網上線，可說是悠遊付的重要里程碑。

歡慶悠遊付在momo購物網上線，特地推出「悠遊付上線慶最高10％」活動，第一重：筆筆回饋6％，每個悠遊付帳戶最高回饋150元；第二重：單筆消費滿6,000元，加碼回饋390元，加上第一重的150元，回饋率立即拉上9％(加碼之390元，每個悠遊付帳戶限回饋1次)；第三重：自1月19日起單筆消費滿25,000元，再加碼回饋2,000元，總回饋金額一舉飆上2,540元，回饋率高達10％。悠遊付共準備150萬元，等著幫會員付(額滿將公告)。

此外，活動期間新註冊成為悠遊付會員，並在momo購物網成功消費，前3,000名再回饋50元；同場加映「悠遊付好友拉拉隊」活動，推薦者於悠遊付APP「我的」點擊「邀請朋友一起賺回饋金」，若受邀者於30天內輸入會員推薦優惠序號，完成第一筆單筆100元以上交易，鑑賞期無退貨，受邀者即可獲得100元，連推薦者也有50元喔。

要在momo購物網「悠遊付上線慶最高10％」活動中拿到最高回饋，就是在1月19日後單筆消費25,000元以上，即可拿到最高回饋2,540元，若是悠遊付1月新會員，還可再拿「新客50好禮」及「好友拉拉隊儲值金」，立刻下載悠遊付，好康正在等著你。

(工商 )