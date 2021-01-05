第一銀行積極打造「綠色金融，第一品牌」，長期致力於推廣社會公益，前往全台需要幫助的角落。2020年共舉辦62場公益活動，包含推廣環境教育的「綠色志工」及社會關懷的「關懷志工」，再加上3場義診，共有1,610位同仁無私奉獻擔任志工付出愛心，受惠人數高達6,774人次，為社會帶來溫暖與正向力量，帶動客戶及民眾共同發揮愛心。

第一銀行2020年舉辦34場「綠色志工」環保公益活動，包含植樹送愛、海岸淨灘，更前進有機農場，協助耕種、育苗、除草等，同時購買逾3,700台斤有機蔬菜；此外，第一銀行持續推動「綠光教室」永續計畫，協助5間偏鄉小學汰換LED燈，創造「提高照明、節省電費、低碳環保」」三大長期助益。「綠色志工」累計共有1,099位同仁參與，受益達1,522人次。

關懷社會、發揮正向影響力的「關懷志工」方面，第一銀行2020年也完成27場愛心關懷活動，海內外共有473位同仁參與，4,488人次受益。志工們每月前往教養院、育幼院等社福單位，不但捐贈所需物資設備、舉辦金融小學堂、推廣安養信託等，也透過遊戲互動、趣味手作DIY等，增添生活體驗與樂趣，更配合佳節溫馨陪伴傳遞溫暖。

而長期關懷偏鄉醫療的第一銀行及第一銀行文教基金會，自2011年起已連續10年深入偏鄉舉辦義診，2020年再度與台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊及門諾醫院合作，分別共同舉辦澎湖及花蓮義診，診治逾700位當地居民，第一銀行志工更捲起衣袖，為花蓮山區獨居長輩修繕家屋，打造明亮安全的住家環境。

第一銀行持續挹注資源於社會公益，鼓勵同仁自發性參與志工服務，期盼發揮拋磚引玉之效果，號召更多企業一起投入公益志業，喚起更多人對偏鄉弱勢及社會公益的重視，也將繼續從「公司治理」、「客戶關懷」、「員工照護」、「環境永續」及「社會公益」五大構面，落實企業社會責任，實踐「綠色金融，第一品牌」之企業精神。

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