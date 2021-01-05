現在許多人長大後會離鄉背景去外縣市工作，在大陸，更多人則需跨省工作養家，徒留長輩在家中，社會上出現許多空巢老人的情形。近日，大陸廣東廣州市一名外送員送餐抵達地點時，卻驚見一名老婦倒地，經搶救後仍不治。他因此非常自責沒能早點到，或許就能阻止憾事發生。

綜合陸媒報導，大陸廣州市一名外送員馬煜淞近日抵達送餐地點時，狂敲門卻無人應門，他發現屋內鈴聲響個不停，查覺似乎有異狀。透過窗戶縫隙，馬煜淞發現有位老婦人昏倒在浴室內，連忙找來鄰居幫忙，並試圖用工具撬開門窗，但徒勞無功。

直到警消到場，證實老婦已經死亡後，讓馬煜淞當場崩痛、難過痛哭，他自責表示，「如果我再來早一點，會不會不是這個樣子。」熱心助人的他，只怪自己太晚到了。

據了解，死者是名獨居老人，家人因住在外地，這兩天電話都連絡不上，於是決定叫外送，希望能藉此查探情形。馬煜淞坦言，當時他想到自己父母，情緒才會失控，「內心特別不好受」，最後他也呼籲大家能夠多關懷自己父母、關懷老人。

(中時新聞網)