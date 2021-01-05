屁孩沒有極限，竟拿生命開玩笑，網路瘋傳一段影片，有一群騎機車的年輕人，停在一輛砂石車旁邊，其中一名少年打算鑽過砂石車底，一旁朋友還不斷慫恿「砂石車往前，你就跟著往前跑就好了啊」，讓目睹一切的網友相當無奈，忍不住嗆「不想活不要拖不相干的人下水」。

網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一段影片，一群年輕人將機車停在一輛砂石車旁邊，其中一名少年站在輪胎附近，打算要鑽進砂石車底，其他人不斷起鬨說「鑽過去！鑽過去！」、「現在沒車快點過」，當男子準備衝進車底，其中一位朋友突然制止。

制止的少年沒跟著起鬨，直說「白癡喔！不要啦」、「PO網前你就死了」，聽到這句話，原本想鑽過去的少年才打消念頭，但其他人仍不死心，繼續叫囂「GO！GO！GO」、「你沒機會了」。目睹一切的原PO非常傻眼，「年輕人這麼不愛惜生命？真不想活了，請找其他方法！可以不要拖不相干的人下水嗎」。

影片曝光後許多網友「拳頭超硬」，怒嗆這群人極度低能，不要害無辜的司機，「一個白癡就算了，旁邊的朋友更白癡」、「就算鑽過去，也會被對向來車撞死」、「想死不要拖司機下水」、「只有阻止你的才是真正的朋友」、「屁孩應該要禁止出門」。

★危險動作，請勿模仿

(中時新聞網)