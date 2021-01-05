民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將在本月16日舉行投票，但王浩宇是否會被罷免，據桃園地方知情人士指出，上月29日針對中壢選民調查的一份民調顯示，目前表示「一定會去投且贊成罷免」的有6萬人，只要在最後關鍵時機盡力催票，相信會有好結果。對此，挺韓大將杏仁哥透露，9日將在中壢舉辦罷免活動。

據知情人士指出，根據一份上月27～29日針對中壢選民完成的民調顯示，有41%中壢選民贊成罷免王浩宇，且當中有44.9%一定會去投票，且目前表示「一定會去投且贊成罷免」的有18.4％、約6萬人，「可能會去投且贊成罷免」的是12.8％、約4萬多人。罷免總部表示，在最後不到兩週時間，將鎖定這4萬人，至少催出2萬票，確保最後達陣。

而16日的罷免投票門檻，要有效同意票數多於不同意票數，且高於總數4分之1、7萬8785票同意，罷免才能通過。

罷免王浩宇相關活動將於1月9日在中壢區「中正公園」舉辦親子園遊會，當日下午1點將舉辦有民主講堂。10日有汽機車車隊遊行，預計號召150輛認同罷免王浩宇的民眾共同參與，來展現聲勢浩大的氣勢，邁向成功罷免王浩宇之路。

杏仁哥5日發文表示，自己在9日活動當日，將準備千杯「歡喜茶」，供現場民眾同樂。

杏仁哥-杏仁茶 千杯歡喜送。 #歡迎大家踴躍參加 由杏仁哥發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)