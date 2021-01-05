大陸與歐盟終於在去年的12月30日簽署了雙邊投資協議，長達七年談判達成共識，並讓自2018年起、因中美貿易紛爭而陷入動盪的國際經貿格局再度重整。受到全球經濟持續復甦，且亞洲經濟步入增長軌道的影響，外資在上週持續湧入亞洲資產，不但讓亞洲貨幣兌美元持續升值，也推升外資買入大陸股市的金額在2020年累計正式突破300億美元。

以單週來看，外資上週買超大陸股市20.81億美元最力，帶動滬深300指數上週上漲4.22％，並帶動該指數在2020全年創下27.21％的漲幅。另外，外資上週買超台股15.89億美元，台股大盤再創新高，單週漲幅3.16％。印度股市更迎接連續13週的外資淨流入，累計2020全年買超金額達233.73億美元，為近三年來外資買超金額的新高，僅次於大陸。

以全年來看，同樣地，外資累計買超大陸逾305億美元，金額最高。若論漲幅，則由南韓以全年上漲30.75％勝出，對照外資2020年累計賣超200億美元，可見南韓內資對當地股市大力支持。

至於東協則持續受到新冠疫情擴大的影響，股市指數與外資動態在上週表現都呈現震盪，除泰國與馬來西亞分別小幅淨流入0.13億美元與0.02億美元之外，其餘東協股市在上週都遭到賣超，股市也是跌多漲少。外資全年在主要東協股市均為賣超，然馬來西亞和越南2020年股市則逆勢突圍繳出正報酬。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，新冠疫情將繼續主導2021年的經濟發展，且多數國家預期要到2021年中後期，才能逐漸恢復到疫情之前的經濟水準。若各國政府能更好地控制疫情並維持經濟動能，全球經濟復甦將可能再現。大陸在控制疫情的能力尚佳，也讓當地企業及消費者逐步恢復正常的活動，預期大陸將在2021年繼續引領全球經濟復甦。至於其他東亞經濟體，如香港、台灣、南韓及新加坡，如要實現強勁的經濟復甦，不只需要疫情控制得宜，更需要全球貿易週期反彈的幫助。

林雅慧說，2021年全球經濟步入復甦的初升段，根據過往經驗，特別有利風險性資產的表現，包括股票、高收益債及新興市場債。以亞洲來說，由於科技與醫療在股市指數中的權重相對較高，在全球央行持續維持低利環境下，成長股最大的投資優勢就在於明確的獲利預期，建議在亞洲股市的配置上仍以成長股為核心。

摩根中國A股型產品經理張致寧補充，在大陸疫情先進先出帶動下，亞洲景氣與企業獲利領先全球復甦，不僅台、韓半導體、晶片、記憶體等需求持續不墜，大陸相關軟體、線上服務等科技股亦表現強勁，預期可望在2021年持續成為領漲主流。

另一方面，一旦全球在疫苗施打上更普遍，並帶動經濟回歸常態，此一情景將大幅提振亞洲價值型股票的表現，從去年下半年以來，弱勢美元逐步帶動資金回流亞洲，並讓原本弱勢的東協市快速反彈即可得證。不過，由於新冠疫情已出現新的變化，代表2021年全球經濟的復甦程度，仍有相當程度取決於疫情的進展；因此對於亞洲股市的布局，價值股雖有資金輪動的機會，但投資人仍要秉持分散配置的策略。

(工商 )