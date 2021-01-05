2020年利率雖比2019年低，但美元保單買氣卻賣贏2019年，據保發中心統計，2020年前11月美元保單約銷售新台幣4,511億元，比2019年同期成長11％，且新台幣升破29元後，11月單月銷售446億元，占當月新契約保費約6成，即利率不吸睛，但匯率夠吸金。

保險局5日亦公布前10月外幣保單銷售量，共新台幣4,068億元，比去年同期衰退3％，但主要是人民幣與澳幣保單大衰退，前10月美元保單新契約保費成長16％，在各幣別保單中「一枝獨秀」。

保險局副局長張玉煇分析美元保單夯主要有二大原因，一是美國經濟從2020年5月起開始好轉，二是新台幣兌美元升值，保戶覺得美元保單便宜。

2020年因為保單責任準備金利率二度調降，且有最低死亡保障門檻、契約服務邊際(CSM)不得為負、宣告利率平穩機制等，壽險業前11月新契約保費約8,347億元，比2019年前11月衰退達28.3％，但同時間外幣保單只衰退3％，且美元保單還逆勢成長11％以上，代表美元保單不止賣贏人民幣與澳幣保單，還賣贏新台幣保單。

新台幣兌美元在2020年10月升破29元，美元保單占當月新契約保費的占率，從10月開始就逼近60％，11月銷售446億元，占當月新契約保費737億元的60.5％，占比僅次7月有停售效應遞延的61％，占比都是同期的歷史新高，即壽險公司每收100元新契約保費，有6成是美元。

美元傳統型保單前11月賣逾新台幣3,200億元，主要就是美元保單責準利率較新台幣高至少1碼(0.25百分點)，且美元利變保單宣告利率多在3％附近，新台幣利變保單則多低於2％，仍是有「利差」，同時新台幣匯率強勢，拿新台幣換美元，讓保戶覺得「划算」，有機會利差、匯差兩頭賺。

美元投資型保單前11月約銷售新台幣1,270億元，主要是躉繳月配息型類全委投資型保單，保戶同樣看上年化配息率5％，加上匯兌利益。

前10月在美元保單新契約保費成長16％時，澳幣保單衰退64％，人民幣保單衰退84％，主要是澳幣降息、人民幣2020年較無目標到期基金投資型保單。

(工商 )