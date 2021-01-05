如果無意間聽到父母的激烈床戰聲會作何反應？大部分人可能會覺得很尷尬遠離現場，可是國外一對姊弟卻一時興起惡作劇「鬧床」，直接敲門詢問父母發生什麼事，竟得到意想不到的答案，整個過程全被記錄下來分享到TikTok，已獲得數萬人按讚，2千多則留言，網友看後都笑翻。

這對姊弟當時坐在客廳沙發上，突然聽到樓上傳來爸媽在房間裡激烈床戰巨響，姊姊立刻露出難為情表情，崩潰遮住臉部，弟弟則打赤膊走上樓，故作正經敲門問：「媽，樓上那是什麼聲音啊？那個碰碰聲啊！」然後輕輕房門，模仿令人害羞的床戰巨響。

沒想到，父母的腦筋動得快，立刻回答「是電腦發出的聲音」，兒子不相信複述確認「是電腦之類的東西發出碰碰聲嗎？媽，拜託，現在是8點30分欸！」一旁的姊姊強忍笑聲。後來這段影片分享至TikTok，並寫道「應該要給大人們訂個規定，不應該在孩子們醒時親熱！」

許多網友看到這段影片都笑翻，至今已有6.48萬讚、2000多則留言「你弟弟是史上最勇敢的人」、「我要向你們致敬」、「在這之後，他們還會幫你們煮晚餐喔」、「在所有能夠說出的事物之中，她選擇說的是電腦？」但也有人指出，「至少他們還有性生活，不像大部分的父母一樣」。

(中時新聞網)