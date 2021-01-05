誇張！蘆洲宅遭大樹「霸佔」支離破碎模樣曝光，蘆洲仁愛里長林宏典出資幫忙整修房屋（戴上容攝）

44歲黎氏一家人原居住蘆洲三民路，10年前丈夫因病成植物人，吸毒的小叔卻趁機暴力勒索，黎氏連夜帶著兒女逃往五股，黎氏近日想回蘆洲居住，卻發現老屋遭樹木「霸佔」成支離破碎，悲慘遭遇令人不勝唏噓，所幸蘆洲仁愛里長林宏典出資整修房屋，還給黎氏安穩的家。

年末將近，應是許多家庭團圓歡聚時刻，但卻同時也有很多弱勢族群和家庭正面臨貧苦問題，十多年前黎氏原住於蘆洲區三民路巷弄內屋齡50年多老屋，因丈夫其弟吸毒索取金錢時常，不堪打擾，搬離原住處到五股，後來丈夫因病成為植物人入住安養中心，醫藥照顧費用龐大，身上僅僅月薪2萬多的工廠作業員工作，無以維持生計。

疫情爆發後影響生計更顯艱困，黎氏想搬回老屋居住，但歷經十多年時間，屋內皆已老舊損壞無法入住，但房屋修繕經費更讓人無力負擔，在求助無門情形下，向蘆洲區仁愛里里長林宏典尋求幫忙。

仁愛里里長林宏典表示，接獲里民65年次的黎氏外配請求協助，困於丈夫因病成植物人，不得以入住護理中心，同時育有2名就學子女，生活醫療負擔相當沉重，知悉後即刻帶領里內志工前往關懷拜訪，並邀集地方善心人士協助處理屋內多日堆積之雜物、整修房屋壞損之修繕，幫助黎氏一家早日恢復日常生活。

誇張！蘆洲宅遭大樹「霸佔」支離破碎模樣曝光，蘆洲仁愛里長林宏典出資幫忙整修房屋（戴上容攝）

蘆洲仁愛里長林宏典出資整修房屋，還給黎氏安穩的家。（戴上容攝）

(中時 )