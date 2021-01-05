鵬管處請來加拿大知名藝術家Justin在南平里運用海漂材料創作5座裝置藝術，除打造大鵬灣旅遊新亮點，也為地方觀光注入強心針。（謝佳潾攝）

鵬管處請來加拿大知名藝術家Justin在南平里運用海漂材料創作5座裝置藝術，除打造大鵬灣旅遊新亮點，也為地方觀光注入強心針。（謝佳潾攝）

鵬管處請來加拿大知名藝術家Justin在南平里運用海漂材料創作5座裝置藝術，除打造大鵬灣旅遊新亮點，也為地方觀光注入強心針。（謝佳潾攝）

東港南平里因傳統產業沒落與人口老化、外移等因素，近年發展緩慢，但也有民宿經營有聲有色，為此，鵬管處請來加拿大知名藝術家Justin在當地運用海漂材料創作5座裝置藝術，除打造大鵬灣旅遊新亮點，也為地方觀光注入強心針。

南平里位在大鵬灣旁，是靠海濱灣的狹長型沙洲地形，早年以漁業維生，但隨傳統產業沒落，小漁村面臨人口老化、外移與產業轉型等問題，而在鵬管處進駐後，有居民計畫朝觀光發展，先後有民宿開幕且經營得不錯，但資源仍有不足。

業者指出，南平的地理位置佳，不僅高處可眺望整個東港與大鵬灣，還能遠眺小琉球的夕陽，絕對是全東港最棒的賞景點，可惜因曝光度不夠或是關注點太低，觀光發展始終有限。為此，鵬管處展開南平半島發展遊憩觀光策略計畫，邀來加拿大知名藝術家Justin駐點創作新亮點。

鵬管處指出，南平沙灘上時常會出現一些形狀不一的漂流木、以及色彩各異的塑膠片，Justin便藉此融合地方意象，創作出「漂流者」、「魚骨」、「海浪」、「綠蠵龜殼」、「魚嘴」等5座中型戶外裝置藝術，期待提升沙灘海漂問題的關注，也賦予作品地方生命文化的精神。

鵬管處說，這些裝置藝術放在廢棄魚塭、公園、空地以及老人會的樓頂空地，除有效益地運用社區閒置空間外，也搭配周遭廟宇、魚塭以及自然生長的草木為景，體現出南平慢慢成長的生命力。

Justin則說，藝術欣賞取決於觀看者的角度，因此大家也可以發揮想像力，把它們解釋為任何其他的東西，誠摯邀請大家一起挑戰與海漂藝術拍照打卡，並一同參與南平漁村的新風貌。

(中時 )