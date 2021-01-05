就在世界衛生組織即將出發前往大陸進行新冠病毒起源調查前，北京統一對外口徑為新冠疫情起源連續表態，指稱「越來越多的研究表明，疫情可能是全球各地多點爆發」。相對於美國官方多次指控病毒來源於武漢的實驗室，外媒認為，世衛組織的疫情起源調查還未正式展開，中美已先吹響政治化的號角，加上各種帶風向研究與陰謀論，真相恐怕難以水落石出。

大陸外交部記者會上，外媒記者詢問有關世衛組織新冠肺炎病毒溯源專家組到中國調查的相關細節。但是外交部發言人華春瑩沒有回答問題，反而暗示疫情起源可能不在中國。她說，「大家都知道，有越來越多的線索和研究報導都指向新冠肺炎疫情前年下半年在世界多地多點爆發，而且時間線還在不斷提前。」

《德國之聲》指出，同樣的說法在日前大陸外長王毅也曾在受訪時用過，他在強調大陸抗疫的貢獻與成就後表示，「越來越多的研究表明，疫情很可能是全球多地多點爆發。」

華春瑩還說：「中方一直積極配合世衛組織工作，主張由科學家本著嚴肅和科學的態度，在世界範圍內開展溯源工作。我們也希望，其他有關國家都能像中方一樣積極配合世衛組織相關工作，以便儘早查明事實真相，為人類今後更好應對可能出現的公共衛生危機提供更好的科學依據。」

美國總統國家安全事務副助理波廷傑接受英媒採訪時表示，他相信新冠病毒最有可能是由中國大陸實驗室洩露的，有可信證據表明武漢病毒研究所是疫情蔓延的來源。

《德國之聲》認為，疫情起源調查還未正式展開，中美已先吹響政治化的號角，若再加上各種帶風向的研究或是陰謀論，真相恐怕難以水落石出。

《紐約》雜誌刊出美國知名作家貝克 (Nicholson Baker)文章表示，「武漢實驗室洩漏論」並不是陰謀論，過去數十年世界上相關的事件說明人為疏失確有可能。如果這個病毒非自然起源，按照現在大陸嚴格控制疫情起源調查的方式，在找不到起源的情況下，可能會對人類健康造成更大威脅。

報導說，美國頂級疾控專家福奇則否認病毒來自實驗室的看法，但大陸至今未讓專家進入武漢相關地點調查，令人存疑。武漢病毒研究所研究員石正麗表示，她個人歡迎到武漢實驗室來訪問，但具體方案並非她能決定。

報導表示，目前世衛組織新冠溯源調查十人團隊的部分成員已幾乎排除「武漢實驗室洩漏論」。世衛團隊中英國動物學家達紮克（Peter Daszak）曾和石正麗教授密切合作，對中國大陸的蝙蝠進行大規模採樣，他曾指稱「實驗室洩露論」是陰謀論，並且「純屬胡扯」。

(中時新聞網)