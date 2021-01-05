廖健男夫人楊月仁，在現場彈奏古箏。（廖志晃攝）

台中高分院法官廖健男，20年磨一劍，集結歷年攝影傑作，在彰化地院舉辦《一方畫影》攝影展，呈現他從拍攝風景寫實到寫意的創作風格；他的夫人楊月仁，則在現場彈奏古箏，行雲流水的絲竹聲，更為色彩繽紛的攝影展，增添優雅氣氛。

《一方畫影》廖健男攝影展5日開幕，包括司法院大法官呂太郎、台中高分院院長高金枝、彰化地院院長邱志平、嘉義地院院長胡文傑及南投地院院長黃俊明等人都共襄盛舉。

廖健男曾任南投地院法官，忙碌的審判工作之餘，鍾情攝影創作，曾獲國際iphone攝影比賽食物類第2名等大獎，堪稱「被審判庭耽誤的攝影家！」

呂太郎表示，他擔任南投地院院長時，就發現廖健男才氣非凡，不僅法律嫻熟，認事用法精準，還是攝影專家；而從他攝影創作意念的表達，由寫實到寫意，顯示他的思維能力由具象轉變為抽象，能夠以更寬廣的角度，看天地、人世間的事物。

邱志平說，廖健男才華洋溢，希望他的攝影作品展，讓當事人紓解壓力，也讓法院同仁增加美感經驗。

高金枝指出，廖健男的攝影作品像繪畫般傳遞情感，已經跳脫攝影的框架，希望將來能夠在台中高分院展出。黃俊明則表示，如果廖健男不留在高院，希望他能夠回到南投地院任職。

廖健男表示，輕按快門就能呈現美感與創作意念，讓他愛上攝影，從早期的135底片機到哈蘇相機，先後購置很多器材，而他最喜歡哈蘇相機正方形的構圖，因此，首度舉辦攝展就取名為「一方」畫影。

廖健男說，當年與3位攝影同好，組成「花東四劍客」，10年間揹著相機和腳架，踩遍台灣各地及離島，追逐瞬間的感動，留下珍貴的回憶；後來，覺得拍攝風景的侷限性，因此，轉為拍攝寫意的主題，而且，手機成為拍照的主力。

廖健男表示，《左右之間》是他期許自己在審判與攝影、情理法、家庭與事業、有罪與無罪之間，在各層面都能夠取得平衡，進而達到《大正菩提》修成正果。

《一方畫影》廖健男攝影展，展期到6月30日，總共展出60幀作品，其中，扛鼎力作《左右之間》、《大正菩提》已由彰化地院典藏。

廖健男講述攝影創作歷程。（廖志晃攝）

廖健男（右）解說攝影創作意旨。（廖志晃攝）

廖健男（左）解說拍攝手法及當時情景。（廖志晃攝）

(中時 )