萊豬進口亂象百出，現還引發漲價效應，新北市板橋區某燒臘便當店因公告「豬肉類便當漲價10元」，遭網友質疑趁火打劫。不過，有媒體報導台灣豬肉價格波動和本土豬外銷至澳門有關，但宅神朱學恒認為，台灣豬出口至澳門造成豬肉價格波動的程度極小，並忍不住直言「豬價的數學好厲害，是用量子物理計算的嗎？」，他更抨擊不查廠的作為是「有政府會搞事」。

朱學恒今(5日)在臉書上表示，最近豬肉漲價啦，官員稱不用擔心，是因為我們豬肉好棒棒外銷給澳門所以台灣才漲價，對此他忍不這直言，「吾相信黨相信政府，但吾更相信科學與數據，我們來看看到底是不是澳門外銷害我們的豬價上漲啦」。

朱學恒分析相關新聞報導和中央畜產會公布的屠宰數據計算後指出，佔我國屠宰量每天0.12%的30頭台灣豬外銷澳門就足以讓我國的豬價波動1成(今年一月一號毛豬批發價72.06元，較去年同期66.06元上漲近1成)，比他原先以為的減少1%的數量價格會提升1%的狀況差好遠，朱學恒直言，「這是83倍ㄟ，豬價的數學好厲害啊，是不是用量子物理學算的啊？」

朱學恒也說，所以還要相信那些財經側翼唬爛甚麼因為澳門外銷所以豬價上漲嗎？「更別提銷日本了，人家農林水產省都還沒來台灣查場是銷個屁啦」，只有台灣可以讓人家舊廠商不查廠賣美豬，世界其他國家哪有這樣的，「有政府會搞事，再度獲得證明哈哈哈」。

(中時新聞網)