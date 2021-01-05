南韓資深女演員李英愛，當年主演電視劇《大長今》演技獲得肯定，該劇更轟動全亞洲，在全世界逾60個國家播出，另外她溫柔又清新的形象，讓她受到許多廠商喜愛，爭相邀請她當代言人，每每出席各種活動都會引起討論；近日當地爆出一名年僅16個月大的女童鄭仁被養父母虐死，引發各界關注，李英愛更親自前往墓地悼念，被捕捉到心痛落淚的畫面，粉絲看了更不捨。

日前南韓SBS時事節目《想知道真相》揭露一起慘案，一名16個月大的女童證仁被養父母虐待，悽慘逝世，震驚社會，甚至引起藝人們關注，並發起在社群平台寫上「鄭仁啊對不起」的字句，悼念她也希望藉此呼籲大眾正視「虐童問題」。

李英愛親自前往受虐女童墓地悼念，被捕捉到心痛落淚的畫面，粉絲看了更不捨。(圖/ 摘自韓網news1)

「氧氣美女」李英愛向來關心時事，從出道後就熱衷投入慈善公益活動，曾是聯合國兒童基金會親善大使，這次她更親身前往鄭仁位在京畿道楊平的墓地哀悼；她和丈夫帶著龍鳳胎一起祭拜鄭仁，儘管她全身包緊緊，還是被拍到難過落淚的畫面。

李英愛心痛掉淚也引起網友熱烈討論，認為她自己是媽媽一定更捨不得，看到一個才來到這個世界不久的小孩，受到誇張的虐待至身亡；而她的經紀公司也證實她親赴墓地悼念一事，「李英愛在楊平的家距離墓地只要5到10分鐘路程，因此全家帶著惋惜的心情去祭拜，不曉得自己被記者拍到」。

(中時新聞網)