目前全台灣最「夯」的台中鴨肉店，因為二代老闆嗆熊貓女外送員「破查某」、「是沒有被打過？妳態度很跩吼，等毛長齊再來說」等言語辱罵，引爆許多人怒火，不過現在臉書出現自稱由「在地鄉親」成立的粉專，大讚鴨肉店食物好吃，更嗆明是女外送員小題大作。

該粉專名為「富王鴨肉專門店-北屯•軍功路•在地鄉親」，事件爆發後陸續發文，表示與店家沒有任何關係，只是一群愛吃富X鴨肉的在地人。其中一篇文章說道，看影片沒有誰對誰錯，網友一面倒痛罵，店家實在可憐，「只是雙方對於取餐時間的認知有點小摩擦，如果外送員能體諒店家經營餐廳的辛勞，雙方一起互相忍耐」。

更指出影片中大約2分23秒後，如果不是外送員一直催促，「那位比較有個性的店員，也不會這麼兇」，認為因為這樣就報警，「有一點點小題大作」。除了護航店家，也繼續發文稱讚食物好吃，「最讓我驚艷的是鴨腿非常鮮美，咬下去的肉汁甜美一級棒」、「憑實力開店！味道真的超棒！而且菜色豐富，價格便宜」、「忠實顧客非常多」。

但網友對「在地鄉親」護航並不買單，猜測應該又是反串吧，紛紛留言酸鴨肉店小老闆「換店名繼續經營也請大家記得這副嘴臉，捧他的場」、「價錢跟態度好像是兩回事欸」、「毛長齊才能當店長哦」、「和解找媽媽」、「建議店家門口貼個告示牌，毛沒長齊請勿入內用餐」。

(中時新聞網)