國家圖書館與趨勢教育基金會合作，經兩個月改善工程，將原地下一樓演講廳變身為多功能展演廳，並在今天舉行揭幕典禮，著重強化舞台演出功能，以劇場的規格與品質繼續提供優良藝文活動。

此改善工程由趨勢教育基金會捐贈，花費新台幣500萬元並邀請劇場專業人員擔任顧問，突破原場地限制，將此原僅設定為演講功能的場地，變身為適合演講、誦詩、戲劇、音樂會、甚至傳統戲曲演出的最佳場地。

國家圖書館曾淑賢館長表示，國圖與趨勢教育基金會自2005年合作「向大師致敬」系列（白先勇、陳映真、黃春明、楊牧、葉嘉瑩、林文月），近年來每年並合作辦理數場閱讀推廣講座及活動，獲得民眾及廣大好評與迴響。

曾淑賢說，此次趨勢教育基金會捐贈國圖，支援其專業的團隊將國圖原來主要辦理靜態演講、會議的場地強化舞台演出功能及燈光、布幕改善，將其變身為多功能展演廳，除了提供民眾閱讀體驗外，國圖近年來也積極爭取教育部補助，改善藝文中心國際會議廳及多功能展演廳視聽環境品質，提供不同領域優質的服務以滿足各方面讀者的需求，期望讓國圖成為民眾吸取藝文養分的優質場館。

趨勢教育基金會陳怡蓁執行長表示：「感謝曾館長的開明、果決，我們很快達成協議，以捐贈舞台及增進燈光控制、提升音響效果、更換舞台地毯、布幕等，在迎接新的一年，以新面貌展開各種藝文活動。」

國圖多功能演講聽今天揭幕後，1月16日、17日下午將推出開幕演出，由趨勢教育基金會與國家圖書館共同主辦，邀請朱陸豪老師說戲，國立台灣戲曲學院京劇學系的學生演出《百花贈劍》，並由青年京劇武生演員徐挺芳主演《武松打虎》，全方位運用新的舞台設備，呈現完美的「經典折子戲青春篇」。活動報名可上趨勢教育基金會及國家圖書館網站：www.trend.org

2021年，新展演廳規畫多項傳統戲曲演出或文學經典演講，皆採網路報名，免費入場，除提供一般民眾參與藝文增進素養，更積極邀請各級學校或教育團體的師生，一起進劇場體驗，吸收新知。

(中時 )