告別2020年創新高點之後，美股2021年開盤首日收黑。有「華爾街狼王」稱號的投資大亨伊坎（Carl Icahn）警告，股市可能會大幅下跌，市場的「瘋狂漲勢」，總是會以戲劇性的結局收場。

《CNBC》報導，伊坎受訪時表示，他見過很多價格錯估的股票瘋狂上漲的情況，它們有一個共通點，就是最終會撞牆，進入大幅且痛苦的修正，另1個共通點是，大家總是這樣說「這次情況不同了」，結果這從來不是事實。但伊坎拒絕透露其頭寸細節，但表示已很好地進行對沖了。

儘管新冠肺炎重挫了世界經濟，但去年標普500指數仍上揚16%，某些科技股也出現戲劇性的大漲。

美股快速漲勢和不斷膨脹的估值，已使一些華爾街策略師對近期走勢保持警惕。摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師威爾森（Mike Wilson）在給客戶的1份報告中表示，美股下挫的時機已經成熟，將有可能出現虧損。

(中時新聞網)