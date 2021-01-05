為持續擴大消費，大陸商務部等12部門印發通知，提出穩定和擴大汽車消費、促進家電家具家裝消費、提振餐飲消費、補齊農村消費短板弱項及強化政策保障。

大陸12部門公告《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》，提出優化汽車限購措施，各有關城市要結合經濟社會發展情況以及城市交通擁堵程度、污染治理目標、交通需求管控效果等，對現行非營運小客車指標搖號、拍賣等制度進行優化完善。

進一步增加號牌指標投放；開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車併購買新車，給予補貼。改善汽車使用條件，加強停車場、充電樁等設施建設，鼓勵充電樁運營企業適當下調充電服務費。

通知同時指出，要激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區對淘汰舊家電家具並購買綠色智能家電、環保家具給予補貼，並支持廢舊物資回收體系建設；還要促進綠色餐飲發展，鼓勵餐飲企業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式。

還要補齊農村消費短板弱項，推動農產品供應鏈轉型升級，完善農產品流通主要網路，與加快發展鄉鎮生活服務，把鄉鎮建成服務農民的區域中心。此外，完善惠企政策措施，鼓勵各地通過財政補助、金融支持等手段推動非國有房屋出租人加大租金減免力度。

(工商 )