訂房網站Airbnb在2020年12月10日風光上市，卻在2021年首個交易日重挫，主要是大部份分析師沒有給予「買進」評等所致。儘管華爾街看好其業務還能大幅增長，但股價在上市不到一個月內已飆漲逾100％，因此續漲空間不多。

Airbnb股價周一大跌逾5.2％收139.15美元，創上市以來第二大單日跌幅。12月14日收盤下跌6.6％。

其12月10日上市，IPO發行價68美元，股價首日飆漲113％至144.71美元。同月22日創163.19美元收盤新高後就持續拉回，迄周一止累計下跌近15％。

公司市值在股價創新高時逾1,000億美元。股價拉回後，目前大約884億美元。

周一賣壓加重主因，是FactSet資料顯示初次給予Airbnb投資評等的19位分析師裡，12位列「持有」(hold)、6位列「買進」(buy)、1位列「表現優於大盤」(overweight)。

不少專家解讀華爾街的評等，除了「買進」和「表現優於大盤」外，其他評等幾乎等同賣出。

外界認為在初次給予Airbnb評等的分析師裡，高達三分之二都不建議買進，主要是股價已經漲高，並非看壞其前景。

摩根士丹利報告指出，即使仍看好Airbnb的產業與業務模式，但目前股價已到合理水準，因此初次評等給予持有，目標價140美元，認為投資人可等待更好買點才進場。

德意志銀行與Stifel等看法最空，目標價均為130美元。但Needham最看好Airbnb前景，預期未來十二個月目標價上看200美元。

D.A. Davidson分析師魏特(Tom White)看好在疫情衝擊下，反突顯Airbnb的應變能力，因此目標價為172美元。

雖然Raymond James分析師凱斯勒(Aaron Kessler)給予持有評等，但仍看好Airbnb有正向基本面。

(工商 )