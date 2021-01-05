鑑於為防疫，消費者年節訪友減少，連帶影響伴手禮市場，以85度C發展連鎖的美食-KY(2723)採保守策略爭取年節送禮商機，推出9款禮盒，品項較去年減少以維持生產效率，且以平價出擊，目標全台銷售盒數6.7萬盒，業績目標則力求維持去年水準1600萬元。

85度C今年將年節送禮成長動能則寄託於額加價購市場，為刺激消費者購買慾望，85度C祭出「萌教主」Hello Kitty和My Melody助陣，以肖象授權推出公仔陶瓷杯、多功能置物盒，以及摺疊收納箱凳，希望加價購業績能從去年泡泡先生的900萬元提升至今年的1240萬元。

85度C副總鐘靜如表示，有別於企業年節送禮，85度C年節伴手禮主要鎖定客源為年節走春並順道探視訪友的一般家庭為主。這個客層採購伴手禮的價格帶普遍落在300元到500元的價格區間，85度C今年推出9款年節禮盒優惠後的價格帶落在150元至587元間，期能讓目標客層容易入手。

鐘靜如表示，85度C去年伴手禮為10款，今年減少1款，主要是希望使生產線更集中，避免備多力分。

鐘靜如指出，國人過去過年送禮喜歡「大份量」「大紅」禮盒，但現在已轉為名店、聯名、有故事、精緻、健康的趨勢，各烘焙名店，鳳梨酥和蛋捲都是在包裝設計上越走越年輕，蛋捲口感也是追求多元層次紮實。所以85度C常銷款鳳梨酥，也採用鮮艷且文青款的設計，蛋捲今年也改款成一口蛋捲短小輕薄，肉乾的部分除了各家傳統的厚肉乾薄片肉乾，今年則順應網購流行趨勢推出烘乾的肉絲酥搶市。

(工商 )