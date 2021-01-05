全球疫情再發燒，年終獎金受衝擊，求職網於近期發布「年終獎金與尾牙規劃調查」發現，今年年終獎金的「基數平均值」落在1.11個月，創9年來新低，遠東商銀Bankee社群銀行協助民眾守緊荷包把年終獎金放大，推出「活存2.6％，加1人通通有」，只要將推薦碼分享給1位親友，就能同享新台幣5萬元額度2.6％活存利率，約一般活存的16倍。

遠銀Bankee社群銀行表示，原數存帳戶揪團條件為揪2人同享活存利率2.6％，為幫助民眾2021年放大年終獎金，特別推出限時+1人，即Bankee會員都可當聖誕老公公、財神爺，只要分享推薦碼給親友，自己與親友均可獲2.6％活存利率，讓Bankee會員與親好通通快樂過年。

依規定在2021年3月31日之前，Bankee社群銀行指出，會員分享推薦碼給親友、閏蜜、死黨等，僅需1位(含)以上親友成功開戶，於次月起，包含會員自己與親友每個人通通可獲持續6個月5萬元額度2.6％優利。使用自己推薦碼加入的親友社群圈存款的總額，累積達到不同等級(共12個等)，圈主又會依照不同等級，獲得不等額度的2.6％優惠利率額度，最高可達新台幣500萬元，全力放大年終獎金。

遠銀Bankee說明，會員都有一個推薦碼，只要分享給親朋好友，大家都可享有2.6％高利，最近因市場資金游資多，也讓股市狂熱，Bankee不僅為小資族提供社群圈共享活存優利方案，同樣也為大額存款戶提供活存年利率0.6％無額度上限，為一般活存年利率0.15％的4倍，超過9個月的定存利率，讓客戶資金運用上也更為靈活彈性。

(工商 )