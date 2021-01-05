位於台南的杏林醫院，於 1993年因不實醫療記錄問題而廢業，至今已廢棄28年，被不少網友封為「全台最大鬼屋」。而近日有國片以杏林醫院為主題拍攝，讓一名女網友憶起當年，就讀高中時，教官表示有同學的東西不見，於是調出走廊監視器畫面，不過有眼尖的同學發現螢幕上一畫面，讓全場安靜，教官也說不出話，只是叫同學回教室上課。

原PO日前在臉書社團「靈異公社」上發文表示，看到最近上映的國片是以杏林醫院為主題拍攝，讓她想到之前讀高中時，有一間教室是離杏林醫院最近的大樓，「面對杏林醫院走廊走到底是廁所，剛開始要往杏林醫院方向走都會有點怕，擔心看到什麼」。

那時學校更傳出許多關於杏林醫院的謠言，「放學經過總是看到裡面有紙錢、香，亂七八糟散落一地」。直到有次教官說明，有同學上完體育課後，東西在教室遺失，一行人便到教官室看監視錄影帶，怎料看到一半，有同學指著螢幕角落，恰巧是杏林醫院的某個窗口，「有一個頭髮長長的女生 ，站在那很像笑著對著監視器揮手，瞬間大家都不敢繼續看下去了」。

貼文發出後，有網友詢問是否有當時的錄影畫面，原PO則表示，「當時也是聽教官講完，結果後來分班一次無意講到這件事，有同學說當初就是他們班去調的，幾個同學一起去，看到的當下一片寂靜，教官也講不出話，後來只說要同學回教室繼續上課」。

不過，就有網友指出，杏林醫院其實沒那可怕，「我自己一個人去6次沒遇見過什麼，或許我氣場太強東西不敢靠近，但主要自己心態要對不要冒犯人家」、「有遇見流浪漢在裡面睡，還有警察巡邏，後來就封起來了」、「身為一個台南人，說真的就只是個廢棄醫院，被一堆人說的繪聲繪影，小時候覺得中國城還比較恐怖」。

(中時新聞網)