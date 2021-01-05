桃園市議員王浩宇備受爭議，在其選區目前正受到罷免，罷免將在1月16日正式投票。對此，台北市議員王世堅直言，若中壢選民能夠罷免王浩宇，是「替天行道」，更批評王浩宇有如古代陷害忠良的太監，王世堅還認為，同樣遭遇罷免危機的高雄市議員黃捷比他好太多。

王世堅5日在政論節目《平論無雙》中表示，他一向都是批評有格的人，對這種沒品、沒格的人，連提到他都覺得髒了自己的嘴，王世堅感嘆，「最令我難過的是他還年輕，年紀輕輕就出賣自己的人格，這是我不懂的地方」，他認為，這次就讓中壢選民自己決定，如果做了對的決定，把王浩宇罷免掉，他會稱頌中壢市民「替天行道」。

王世堅很無奈的指出，他無法用言語形容王浩宇的行徑。接著，王世堅說，中國古代有太監陷害忠良情況，「我在查東廠太監長什麼樣子，冷不防我看到資料，太監的圖像，剛好我拿來跟他對照，一致，相由心生，我只能說到這裡」。

王世堅認為，黃捷比王浩宇好太多了，「她有理念，有價值觀，作為方向都是正確的」，若把他們拿來並論是在汙辱黃捷，黃捷的罷免不可能會過，王世堅呼籲，「王浩宇的話，我是冀望社會能幫各政黨除惡、替天行道」。

對於主持人提問是否踩在黨紀邊緣，王世堅則回答，每個黨都有好人、有壞蛋，並指王浩宇參加民進黨是幫他自己買了一張能夠保護他的入場券，讓民進黨當他保護傘，「人民會直接做判斷，且他除了入黨以外，和民進黨沒有任何關連」。

(中時新聞網)