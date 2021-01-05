亞馬遜、柏克夏海瑟威與摩根大通3年前合資成立醫療保健事業Haven，目的為員工減輕醫療負擔，但3大巨頭各自執行自家計畫，降低該事業的必要性，Haven預計在2月底結束運作。

外媒引述內情人士透露，Haven 4日已通知員工，公司將於2月底前關閉，不過3家創辦公司仍預期進行非正式的合作計畫。Haven 旗下57名員工預期將被安排至亞馬遜、柏克夏或摩根大通任職。

匿名的消息人士表示，Haven最大的問題就是3家出資的企業各自指派自家員工執行各別計畫，此舉讓合資事業沒有存在的必要。

Haven的概念是摩根大通執行長迪蒙(Jamie Dimon)發想，並獲得亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與柏克夏執行長巴菲特支持。

3位領袖希望集合資源與技術，重塑美國醫療保健系統，並降低3家企業合計逾150萬名員工的醫療成本。

Haven出師未捷也凸顯改變美國整個醫療保健體系的難度。美國健保體系龐大且複雜，涵蓋醫生、保險公司、製藥廠和中間人，每年耗費美國3.5兆美元成本。巴菲特2020年曾暗示，Haven不保證能成功扭轉美國的醫療健保系統。

2018年3大企業宣布成立合資事業Haven時，造成醫療保健類股大跌，業者擔心科技與金融巨擘聯手創立的Haven，將撼動整個醫療保健體系。

Haven將停業的消息出爐後，一度帶動聯合健康集團(UnitedHealth Group)、Humana與連鎖藥局CVS Health等相關類股大漲。

Haven在2018年7月任命外科醫生暨哈佛大學教授葛文德(Atul Gawande)擔任執行長，但葛文德已在2020年5月卸下執行長職務，轉任執行董事長。消息人士表示，自葛文德職去執行長後，Haven的營運便面臨挑戰。

(工商 )