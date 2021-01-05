根據醫療保健研究公司46brooklyn研究，包括艾伯維(Abbvie)與必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)在內的製藥廠，2021年起調漲美國500多款藥品的訂價，幾乎所有藥品的漲幅都在10％以下，平均漲幅為4.8％，略低於2020年水準。

(工商 )