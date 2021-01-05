美國藥品掀調漲潮 22:012021/01/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據醫療保健研究公司46brooklyn研究，包括艾伯維(Abbvie)與必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)在內的製藥廠，2021年起調漲美國500多款藥品的訂價，幾乎所有藥品的漲幅都在10％以下，平均漲幅為4.8％，略低於2020年水準。 《國際產業》新年新計畫 各大藥廠調漲逾500種藥品價格 防疫小物詢問度增 再掀搶購潮 (工商 ) #藥品 #美國 #調漲 #醫療保健 #研究公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藥品宅配新商機 上看3千億美元 04:102021/01/05 投資理財 生策會表揚傑出生技醫療業者 翁啟惠：台灣研發已銜接國際 04:102021/01/05 財經要聞 長榮 美國線2月漲價 04:102021/01/05 財經要聞 搶頭香！國鼎新冠藥行銷南韓等四國 銷售分潤25％ 17:412021/01/05 財經 《國際經濟》美國12月製造業擴張 逾6年來最強 10:172021/01/05 財經 打臉川普 紐交所大逆轉宣布：停止推動陸三大電信公司下市 11:212021/01/05 財經 《類股》中鋼出貨旺 鋼鐵股紅火 10:512021/01/05 財經 豐興型鋼 每公噸調漲1,000元 04:102021/01/05 產業．科技 富采掛牌前夕 晶電拉喜炮 04:102021/01/05 財經要聞 漢達生技 簽戒菸輔助劑製造暨經銷合約 04:102021/01/05 證券．權證 美國房市持續復甦 REITs後市看俏 18:132021/01/05 財經 財經熱門新聞 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 川普還有最後一搏？ 近200美商界大佬決定這樣做 - 財經 疫情發燒！ 全球航運首見大塞船 陸外貿反而不妙了？ - 財經 美股大暴殺快來？ 華爾街狼王曝狂漲後驚人下場 - 財經 你沒看錯！長榮海運11月大賺49億元 去年的223倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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