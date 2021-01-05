觀光餐飲股再增新軍，以連鎖茶飲品牌「歇腳亭 Sharetea」成功發展連鎖的聯發國際餐飲事業股份有限公司(聯發國際，代碼：2756)將於1月7日以132元正式登錄興櫃交易。主辦證券商為凱基證券，協辦券商為元大證券及統一證券。

聯發國際目前資本額為1.3億元，主要為經營連鎖餐飲品牌，提供飲料、餐食之銷售與服務。目前分別以「Sharetea」、「Mamak 檔」及「甘榜馳名海南雞飯」三大品牌經營餐飲店經營及加盟服務，透過直營及加盟並存之經營模式，拓展連鎖事業版圖。

聯發國際創辦人鄭凱隆早年從台北市南陽街發跡，99年帶領聯發國際集團插旗香港，正式開啟海外佈局，100年杜拜第一家門市正式開幕營運，並陸續簽訂澳洲、汶萊、馬來西亞代理合約，拓展東亞市場，102年進軍高毛利且具進入門檻之美國、加拿大市場，108年更與日本最大迴轉壽司品牌壽司郎聯名合作，於500間壽司郎門市同步販售「會發光的珍奶」，造成全日本珍奶旋風，上市首週 Instagram 湧入打卡瘋潮，更突破1.7億人熱烈關注。109年與壽司郎合資設立子公司 Sharetea Japan，今年8月於東京新宿的丸井百貨本館開幕，企圖搶占日本茶飲市場，今年更與義美攜手合作推出「紅豆粉粿珍珠冰棒」，創下百萬銷售佳績，也顯示這些國際品牌對聯發國際多年堅持打造高產品品質、高標準化經營理念的認可。

觀察聯發國際的主力市場美國，星巴克於全美有一萬多家門市，而聯發國際目前104家，全美有50州、目前公司已佈局17州，市場機會無限寬廣，且公司的優勢為能在純白人區開店，加盟 70%非華人，而消費者50%非華人，真正在美國當地落地並融入市場，此外，聯發國際在營運主力美國市場採單店加盟，有別於其他的飲料同業採區域代理，單家加盟毛利較高且可直接服務加盟主，對加盟主的控管力佳，亦可提高加盟主對總部的需求。目前公司已將經營觸角延伸至全球市場，橫跨四大洲、50個國際城市，均可看見「歇腳亭 Sharetea」之分布，截至2020年11月底止，全球店數超過350家，為連鎖餐飲業界之楷模。

聯發國際近年來於營收成長上表現亮眼，2017~2019年度分別為3.97億元、7.01億元及9.88 億元，經營實績均展現高獲利水準。2020年受COV-19疫情的衝擊，1-11月營收達5.8億元，不過隨著肺炎疫苗的問世，國際消費力道逐漸復甦，加上策略合作夥伴的支持，期許聯發國際登錄興櫃股票後，能在資本市場綻放光芒。

(工商 )